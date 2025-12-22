Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Versuchter Einbruch
Haselünne (ots)
In der Zeit vom 04. Dezember 2025, 12:00 Uhr, bis zum 18. Dezember 2025, 14:30 Uhr, kam es in der Osterstraße in Haselünne zu einem Einbruchsversuch in ein Fahrradlager.
Ein bislang unbekannter Täter versuchte die Außentür des Lagers aufzuhebeln. Die Tür konnte jedoch nicht geöffnet werden. Durch den Versuch entstand Sachschaden am Türrahmen. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.
