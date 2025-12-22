PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Versuchter Einbruch

Haselünne (ots)

In der Zeit vom 04. Dezember 2025, 12:00 Uhr, bis zum 18. Dezember 2025, 14:30 Uhr, kam es in der Osterstraße in Haselünne zu einem Einbruchsversuch in ein Fahrradlager.

Ein bislang unbekannter Täter versuchte die Außentür des Lagers aufzuhebeln. Die Tür konnte jedoch nicht geöffnet werden. Durch den Versuch entstand Sachschaden am Türrahmen. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

