Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am Freitagnachmittag, den 19.12., kam es gegen 15:30 Uhr in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Kirchstraße, Einmündung Werftstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein schwarzer Mercedes zunächst gegen eine Straßenlaterne. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Pkw, der die Kirchstraße aus Richtung Jahnstraße befuhr. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum beteiligten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

