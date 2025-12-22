Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Mehrere Einbrüche in Wohnwagen

Haren (ots)

Am Sonntagnachmittag, dem 21. Dezember 2025, kam es im Zeitraum zwischen ca. 16:40 Uhr und 18:00 Uhr zu einer Serie von Einbrüchen auf dem Campingpark Haren an der Kirchstraße. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich an mehreren Stellen gewaltsam Zutritt zu Wohnwagen, indem er unter anderem Türen und Fenster aufhebelte sowie Vorzelte öffnete. Insgesamt wurden mindestens fünf Wohnwagen angegangen und teilweise durchsucht. Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar. Der Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugen, die am Sonntagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Campingparks beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell