POL-EL: Papenburg - Unfallflucht - Fußgänger gesucht

Papenburg (ots)

Am Freitag gegen 18:55 Uhr kam es im Süderweg zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Fahrerin eines Skoda Superb befuhr den Weg in Richtung Gutshofstraße, als plötzlich ein Fußgänger die Fahrbahn betrat. Die 37-Jährige wich dem Fußgänger aus, kollidierte dabei aber mit einem am Fahrbahnrand abgestellten VW Polo. Durch den Aufprall verletzte sich die Fahrerin leicht. Der Fußgänger verließ die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.

