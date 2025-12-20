Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neuenhaus - Versuchter Einbruch in Werkstatt
Neuenhaus (ots)
In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen kam es in der Lerchenstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Werkstatt einer ansässigen Firma. Aus bisher unbekannten Gründen verließen sie den Tatort ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 - 92000 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell