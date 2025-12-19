PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Thuine (ots)

Am 19.12.2025, gegen 08:40 Uhr, kam es in Thuine auf der Straße Kunkenbecke zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Daewoo die Straße Kunkenbecke in Richtung Kirchstraße. Ausgangs einer Linkskurve verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden am Pkw in Höhe von etwa 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 08:27

    POL-EL: Lingen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

    Lingen (ots) - Am Donnerstag, den 18.12.2025, kam es gegen 09:00 Uhr in Lingen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der Fahrer eines Wohnmobils machte in der Rheiner Straße, in Höhe der Hausnummer 105, einer Funkstreifenwagenbesatzung Platz, die mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz unterwegs war, indem er nach rechts auswich. Dabei ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 07:26

    POL-EL: Bad Bentheim - Mazda beschädigt

    Bad Bentheim (ots) - Am Freitag, 12.12.2025, kam es im Zeitraum von 06:50 Uhr bis 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in der Straße Am Bahnhof in Bad Bentheim. Ein Geschädigter stellte seinen weißen Mazda in Höhe der Hausnummer 6, in Fahrtrichtung Bahnhof, am rechten Fahrbahnrand ab. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte das geparkte Fahrzeug beim Vorbeifahren ebenfalls in ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 07:19

    POL-EL: Nordhorn - Pkw prallt gegen Baum und kippt um

    Nordhorn (ots) - Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Straße Hestruper Feld in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Mann befuhr mit einem VW Caddy die Straße Hestruper Feld aus Richtung Bad Bentheim kommend in Fahrtrichtung Nordhorn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Infolge des Zusammenstoßes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren