POL-EL: Thuine - Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Thuine (ots)

Am 19.12.2025, gegen 08:40 Uhr, kam es in Thuine auf der Straße Kunkenbecke zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Daewoo die Straße Kunkenbecke in Richtung Kirchstraße. Ausgangs einer Linkskurve verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden am Pkw in Höhe von etwa 1000 Euro.

