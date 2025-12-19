Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Pkw prallt gegen Baum und kippt um

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Straße Hestruper Feld in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall.

Ein 50-jähriger Mann befuhr mit einem VW Caddy die Straße Hestruper Feld aus Richtung Bad Bentheim kommend in Fahrtrichtung Nordhorn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Infolge des Zusammenstoßes kippte der Pkw auf die Seite.

Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Zudem wurde der Baum beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell