Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Restaurant in Friedrich-Ebert-Straße: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Am heutigen Montag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Restaurant in der Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Anwohner hatten gegen 3:15 Uhr den Notruf gewählt, nachdem die Rauchmelder in dem Wohn- und Geschäftshaus ausgelöst hatten und Qualm aus den Räumlichkeiten der Gaststätte im Erdgeschoss aufstieg. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten bereits die meisten Bewohner ihre über dem Restaurant gelegenen Wohnungen verlassen und sich ins Freie begeben. Nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht und das Gebäude mit Lüftungsgeräten durchgelüftet hatte, konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Ersten, vorsichtigen Schätzungen zufolge beträgt der entstandene Schaden an dem Gebäude rund 40.000 Euro. Die Ursache für den Brand ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen bislang nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell