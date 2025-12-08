Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mehrere geparkte Autos durchsucht: 20-Jähriger von aufmerksamem Zeugen gestellt

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

In Fuldatal-Wilhelmshausen hat ein 20 Jahre alter Mann am gestrigen Sonntagvormittag mehrere nicht abgeschlossene Autos geöffnet und durchsucht. Unter anderem konnte er dabei zwei Geldbörsen in seinen Besitz bringen, bis er schließlich von einem aufmerksamen Zeugen ertappt und bis zum Eintreffen einer hinzugerufenen Polizeistreife festgehalten werden konnte. Da er dabei außerdem vergeblich versuchte, einen weiteren Zeugen mit Steinwürfen zu treffen, muss er sich nicht nur wegen mehrfachen Diebstahls, sondern auch versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Wie die Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte der 20-Jährige offenbar gegen 10:15 Uhr zunächst am Orteingang von Wilhelmshausen, in der Berliner Straße, einen VW und einen Hyundai geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Hier wurde der Täter aber ebenso wenig fündig, wie in der Ostpreußenstraße, wo er einen Mercedes durchsuchte. In der Sudetenstraße fand der 20-Jährige dann in einem geparkten Suzuki ein Portemonnaie mit Bargeld und nahm dieses mit. Auch in der Straße "Am Rehwinkel" hatte der Langfinger Glück und konnte aus einem ebenfalls nicht abgeschlossenen Ford ein weiteres Portemonnaie mitnehmen. Als er an den Türen weiterer in der Straße geparkter Autos zog, um festzustellen, ob diese abgeschlossen sind, wurde er jedoch von dem Zeugen beobachtet. Dieser wählte daraufhin den Notruf, den Tatverdächtigen festhielt und ihn schließlich an die Polizei übergab. Der in Fuldatal lebende Mann wurde festgenommen und für die weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht. Die beiden gestohlenen Geldbörsen hatte er offenbar zuvor noch weggeworfen, eine Streife konnte diese jedoch nahe des Festnahmeortes auffinden und den Eigentümern zurückgeben. Die Ermittlungen dauern an.

