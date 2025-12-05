Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Landkreis Kassel: Die vermisste 14- jährige Renata M. ist zurückgekehrt
Kassel (ots)
Die seit dem 03.12.2025 vermisste 14- jährige Renata M. aus Kaufungen ist wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.
Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgern, die bei der Suche unterstützt haben.
Die Pressevertreter werden gebeten, das Lichtbild der Person aus den Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.
Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell