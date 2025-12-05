Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel: Die vermisste 14- jährige Renata M. ist zurückgekehrt

Kassel (ots)

Die seit dem 03.12.2025 vermisste 14- jährige Renata M. aus Kaufungen ist wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.

Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgern, die bei der Suche unterstützt haben.

Die Pressevertreter werden gebeten, das Lichtbild der Person aus den Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.

Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell