POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Tankstelle um 3:43 Uhr: Zeugen in Niederzwehren gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in eine Tankstelle in der Frankfurter Straße in Kassel, nahe der Dittershäuser Straße, eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand brachen drei Täter mit unbekanntem Werkzeug die Eingangstür auf und stiegen in das Gebäude ein. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu Bargeld, das in einem Tresor gesichert war, flüchteten mit ihrer Beute nach draußen und verließen den Tatort mit einem Pkw. Die Tatzeit steht genau fest, denn der Einbruchalarm der Tankstelle löst um 3:43 Uhr in der Nacht aus. Die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch in die Tankstelle geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

