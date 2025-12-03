Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Polizei sucht vermisste Renata M. (14) und bittet um Hinweise
Kassel (ots)
Kaufungen (Landkreis Kassel), Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis):
Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten 14-jährigen Renata M. (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die in Kaufungen lebende Vermisste, die ärztliche Hilfe benötigt, verließ ihr Zuhause in der vergangenen Nacht und hielt sich nach bisherigen Ermittlungen zunächst am heutigen frühen Morgen im Bereich Melsungen auf. Seit den dort eingeleiteten Suchmaßnahmen, die nicht zu ihrem Auffinden führen konnten, ist sie unbekannten Aufenthalts. Auch die polizeilichen Ermittlungen an möglichen Kontaktanschriften in Stadt und Landkreis Kassel führten bisher nicht zum Erfolg.
Renata M. ist ca. 1,58 Meter groß, hat eine normale Statur und braune schulterlange Haare. Vermutlich trägt sie eine schwarze Jacke, eine karierte Stoffhose und schwarze Turnschuhe.
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.
Rückfragen bitte an:
Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell