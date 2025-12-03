Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht vermisste Renata M. (14) und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel), Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis):

Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten 14-jährigen Renata M. (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die in Kaufungen lebende Vermisste, die ärztliche Hilfe benötigt, verließ ihr Zuhause in der vergangenen Nacht und hielt sich nach bisherigen Ermittlungen zunächst am heutigen frühen Morgen im Bereich Melsungen auf. Seit den dort eingeleiteten Suchmaßnahmen, die nicht zu ihrem Auffinden führen konnten, ist sie unbekannten Aufenthalts. Auch die polizeilichen Ermittlungen an möglichen Kontaktanschriften in Stadt und Landkreis Kassel führten bisher nicht zum Erfolg.

Renata M. ist ca. 1,58 Meter groß, hat eine normale Statur und braune schulterlange Haare. Vermutlich trägt sie eine schwarze Jacke, eine karierte Stoffhose und schwarze Turnschuhe.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

