POL-KS: Brand in Treppenhaus von Mehrparteienhaus in Nordstadt: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde der Feuerwehr und der Polizei gegen 4 Uhr ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Holländischen Straße in Kassel, nahe der Helmholtzstraße, gemeldet. Dort brannte im Treppenhaus im 1. Obergeschoss Unrat, der vor einer Wohnungstür platziert worden war. Der Bewohner des betreffenden Apartments war durch den ausgelösten Rauchwarnmelder geweckt und auf das Feuer vor seiner Tür aufmerksam geworden, woraufhin er den Brand selbst löschte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden an der Wohnungstür wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Wie die in der Nacht am Brandort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, spricht alles für eine vorsätzliche Brandstiftung. Wann das Feuer in der Nacht genau gelegt wurde, ist nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Brandorts gesehen haben und den Ermittlern Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

