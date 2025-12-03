Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter-Trio nach mehrfachem Diebstahl von Frittier-Fett festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Nachdem sie mutmaßlich bereits mehrfach altes Frittier-Fett aus Fässern im Innenhof eines Kasseler Restaurants gestohlen hatten, konnte die Polizei am heutigen Mittwochmorgen drei Tatverdächtige auf frischer Tat festnehmen. Ein Zeuge hatte gegen 5 Uhr die Polizei über den Notruf 110 alarmiert, dass sich zwei verdächtige Personen auf dem Grundstück des Restaurants in der Mittelgasse an den dortigen Ölfässern zu schaffen machten, während eine dritte in einem davor abgestellten Kleintransporter saß. Nur zwei Minuten später klickten für das Trio, das die Tonne mit rund 100 Liter altem Frittier-Fett gerade in den Sprinter laden wollten, bereits die Handschellen. Die Tatverdächtigen, zwei 36 Jahre alte Männer und eine 48-jährige Frau, alle aus Bad Harzburg, wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier Mitte gebracht. Aus dem Innenhof des Restaurants waren in den letzten Wochen bereits mehrfach größere Mengen an altem Fett aus Tonnen durch bislang nicht identifizierte Täter gestohlen worden, weshalb Anzeigen erstattet worden waren. Diese Taten gehen mutmaßlich ebenfalls auf das Konto der Festgenommenen, weshalb nun wegen mehrfachen gemeinschaftlichen Diebstahls gegen sie ermittelt wird.

Polizeilichen Ermittlungen zufolge ist altes Frittier-Fett ein wertvoller Sekundärrohstoff, der durch spezielle Betriebe abgeholt, recycelt und aufbereitet wird. Mutmaßlich durch den Weiterverkauf des gestohlenen Fetts verschaffte sich die professionell vorgehende Täterbande eine fortlaufende Einnahmequelle. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell