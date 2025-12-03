Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Unfall zwischen E-Scooter-Fahrerin und grauem Audi am Katzensprung gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Zeugen eines Unfalls, der sich am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr am Katzensprung in Kassel ereignete, suchen die Ermittler der Kasseler Polizei. Wie die beteiligte 23-jährige E-Scooter-Fahrerin den aufnehmenden Polizisten schilderte, hatte sie von der Kurt-Wolters-Straße kommend an der grünen Ampel die Weserstraße in Richtung Schützenstraße überquert. Hierbei wurde sie von einem grauem Audi erfasst, der von der Kurt-Wolters-Straße kommend nach rechts in die Weserstraße abbog. Der Fahrer des Wagens stieg sofort aus und kümmerte sich um die zu Boden gestürzte 23-Jährige. Nachdem ihm die junge Frau versichert hatte, dass sie keine Hilfe benötigt, trennten sich beide, ohne ihre Personalien auszutauschen. Wegen später eintretender Schmerzen musste sie noch am Abend in einem Krankenhaus mit leichten Verletzungen behandelt werden. Zudem wurde die Polizei verständigt. Bei dem Pkw soll es sich um einen Audi der 5er Reihe mit Kasseler Kennzeichen gehandelt haben.

Wer Hinweise zu dem Unfall an der Kreuzung geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

