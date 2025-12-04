Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gebäudebrand in Eschwege

Kassel (ots)

Am Donnerstag den 03.12.2025, gegen 18:20 Uhr, wurde ein Gebäudebrand in der Eschweger Innenstadt gemeldet. Die eingesetzten Kräfte stellten bei ihrem Eintreffen einen Dachstuhlbrand fest. Da sich das Objekt in der Innenstadt von Eschwege befindet, wurde eine weiträumige Absperrung eingerichtet. Die Bewohner des Hauses konnten dieses unverletzt verlassen und wurden zunächst in der Neustädter Kirche und im Anschluss im Gemeindesaal durch die Feuerwehr, Polizei und den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Eschwege, betreut. Die Bewohner des beschädigten Gebäudes, wurden von Freunden und Verwandten aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 250.000 bis 300.000 EUR geschätzt. Durch das Feuer wurde das Dachgeschoß zerstört. Die darunterliegenden Etagen sind durch das verwendete Löschwasser unbewohnbar. Der Brand wurde durch die Feuerwehren aus Eschwege, Wehretal und Bad Sooden-Allendorf bekämpft. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

