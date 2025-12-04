Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Haus in Söhrewald von Einbrechern heimgesucht: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Söhrewald (Landkreis Kassel):

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Erlenweg in Söhrewald-Wellerode am gestrigen Mittwoch sucht die Polizei nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten der Kriminaldauerdienstes berichten, waren unbekannte Täter in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 16:20 Uhr über ein Kellerfenster auf der Gebäuderückseite eingestiegen, nachdem sie die Scheibe eingeschlagen hatten. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schubladen in sämtlichen Räumen nach Wertsachen, bevor sie mit Bargeld und Schmuckstücken die Flucht ergriffen. Als der Einbruch am Nachmittag entdeckt wurde, fehlte von den Tätern bereits jede Spur.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Wer den Ermittlern Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

