POL-KS: Unbekannter Täter mit Stirnlampe verletzt Zeitungsausträger: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Ein Zeitungsausträger ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Vorderen Westen in Kassel durch einen bislang unbekannten Täter unvermittelt angegriffen und verletzt worden. Neben den laufenden Ermittlungen der EG 1 der Kasseler Polizei, die noch nicht zur Aufklärung des Falls führten, werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Angreifer geben können. Es soll sich um einen mindestens 1,70 Meter großen Mann gehandelt haben, der eine Jeans, eine längere Jacke, eine Strickmütze und eine Stirnlampe trug, an dessen Band kleine Berge zu erkennen waren, so das Opfer.

Wie der 37-jährige Mann bei seiner Anzeigenerstattung am Mittwochnachmittag angab, hatte sich die Tat in der Germaniastraße, Ecke Herkulesstraße, gegen 3 Uhr ereignet. Nach Verlassen eines Grundstücks hatte ihn auf dem Bürgersteig völlig unvermittelt ein von der Seite kommender Faustschlag im Gesicht getroffen, so die Schilderung des Zeitungsausträgers, woraufhin er zu Boden ging. Anschließend soll der Angreifer mit der Stirnlampe noch auf das liegende Opfer eingetreten haben, bevor er unerkannt flüchtete, mutmaßlich in Richtung Kirchweg. Der leicht verletzte 37-Jährige stand zunächst unter Schock und suchte später selbst ein Krankenhaus auf, wo er behandelt wurde. Warum der Täter, der nach Alkohol gerochen haben soll und nichts sagte, den Zeitungsausträger angriff, ist bisher noch ungeklärt.

Zeugen, die den Ermittlern der EG 1 Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

