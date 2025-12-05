Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kontrolle mit gestohlenem Fahrrad wird mutmaßlichem Dealer harter Drogen zum Verhängnis: 46-Jährigem droht U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Die Kontrolle einer Streife des Polizeireviers Mitte führte in der vergangenen Nacht in der Fuldatalstraße in Kassel zur Festnahme eines mutmaßlichen Dealers harter Drogen. Die Beamten waren während einer Streifenfahrt gegen 23:30 Uhr auf zwei Passanten aufmerksam geworden, von denen einer ein hochwertiges Pedelec schob. Da es in der Nähe zuletzt zu mehreren Fahrraddiebstählen gekommen war, entschlossen sich die Polizisten zu einer Kontrolle, bei der sich schnell bestätigte, dass sie den richtigen Riecher hatten. An dem Pedelec stellten sie deutliche Aufbruchspuren fest, weshalb es sichergestellt wurde. Darüber hinaus verstrickte sich der 46-Jährige aus Kassel in Widersprüche und konnte nicht glaubhaft machen, dass ihm das mutmaßlich gestohlene Fahrrad gehört. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten neben einem Pfefferspray und einer in einem Schlüsselanhänger versteckten Messerklinge eine Tüte mit 50 Gramm Heroin, die ebenfalls beschlagnahmt wurde. Auch bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 46-Jährigen wurden die Polizisten fündig, denn diese förderte Handys sowie Utensilien und Verpackungsmaterial für den Drogenhandel zutage. Da der Festgenommene, der sich nun wegen Verdacht des Fahrraddiebstahls und Handels mit Heroin in nicht geringer Menge verantworten muss, bereits einschlägig wegen Betäubungsmitteldelikten bekannt ist, wird er am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser entscheidet über die Anordnung einer Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell