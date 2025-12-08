Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Unfall unter Alkoholeinfluss auf drei Rädern geflüchtet: 26-jährige Autofahrerin festgenommen

Kassel (ots)

Espenau (Landkreis Kassel):

Eine 26 Jahre alte Frau hat sich am gestrigen Sonntagabend in Espenau unter Alkoholeinfluss hinters Steuer gesetzt und einen Verkehrsunfall verursacht. Obwohl ihr BMW dabei ein Rad verlor, setzte sie ihre Fahrt fort und flüchtete zunächst vom Unfallort. Erst nach einiger Zeit kehrte sie zurück und konnte durch eine zwischenzeitlich hinzugeeilte Polizeistreife festgenommen werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr im Ortsteil Mönchehof, wo die 26-jährige BMW-Fahrerin in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Als die Frau im Weimarer Weg den Kreisverkehr verließ, geriet sie in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegenkommenden Kia zusammen. Eine der vier Fahrzeuginsassinnen in dem Kia erlitt dabei leichte Verletzungen, musste aber nicht medizinisch versorgt werden. Der BMW der Unfallverursacherin wurde bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sich das linke Vorderrad löste und anschließend auf der Fahrbahn liegen blieb, wo eine 57-Jahre alte Frau mit ihrem Seat dagegen fuhr. Nur noch auf drei Rädern fuhr die 26-Jährige weiter und stoppte schließlich auf dem Gelände einer nahegelegenen Tankstelle. Als sie nach einiger Zeit offenbar reumütig zu Fuß zur Unfallstelle zurückkehrte, wurde sie bereits von einer hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Nord in Empfang genommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über zwei Promille, weshalb sie die Beamten für eine Blutentnahme auf das Revier begleiten musste. Sowohl der BMW als auch der Kia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, insgesamt wurde der Schaden an allen drei Fahrzeugen mit rund 17.000 Euro beziffert.

