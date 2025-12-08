Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Wasserwerker stehlen Geld und Taschenuhr: Zeugen in Baunatal gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Das Opfer dreister Trickdiebe wurde am Freitagmorgen ein hochbetagter Mann in seiner Wohnung in Baunatal. Ein unbekannter Mann in Arbeitskleidung hatte gegen 10 Uhr an der Wohnungstür des Seniors in der Birkenallee, nahe der Hainbuchenstraße, geklingelt und vorgegeben, dass er die Wasserleitungen in allen Wohnungen des Hauses überprüfen müsse. Der Baunataler ließ den vermeintlichen Wasserwerker daraufhin ein und ging mit ihm durch die einzelnen Räume. Dabei hörte der Senior plötzlich Geräusche aus dem Schlafzimmer und wollte dort nach dem Rechten sehen, wurde aber von dem Unbekannten festgehalten. Kurz nachdem der Bewohner den Komplizen durch den Wohnungsflur nach draußen flüchten sah, ließ auch der Täter von ihm ab und verließ eilig die Wohnung. Unmittelbar danach bemerkte das Opfer den Diebstahl von Bargeld und einer Taschenuhr aus dem Schlafzimmer. Bei den Trickdieben soll es sich um zwei 30 bis 40 Jahre alte Männer gehandelt haben, die ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß waren, dunkle Haare hatten und dunkelgraue Arbeitskleidung trugen. Einer von beiden hatte einen Vollbart und war etwas kräftiger, so der Bestohlene.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden bei der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell