POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Lingen (ots)

Am Donnerstag, 18.12.2025, kam es im Zeitraum von 18:17 Uhr bis 20:11 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Lenzfeld in Lingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Wohnhaus einer Familie. Im Inneren des Hauses wurde ein Tresor entwendet. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Lenzfeld in Lingen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des entwendeten Tresors geben können, sich bei der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

