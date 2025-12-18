Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen/B214 - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Lingen (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 13.55 Uhr auf der Thuiner Straße (B214) in Lingen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Motorrad.

Ein 37-jähriger Fahrer eines Linienbusses befuhr die Loowstraße in Fahrtrichtung Thuiner Straße (B214) und beabsichtigte, nach links auf die Thuiner Straße abzubiegen. Zeitgleich war ein 27-jähriger Motorradfahrer auf der Thuiner Straße (B214) aus Richtung Thuine kommend in Fahrtrichtung Lingen unterwegs. Im Kreuzungsbereich übersah der Busfahrer den von links kommenden Motorradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der 27-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der beteiligte Linienbus war mit etwa 20 bis 30 Kindern besetzt. Diese sowie der Busfahrer blieben unverletzt.

Die Thuiner Straße (B214) ist im Rahmen der Unfallaufnahme derzeit voll gesperrt.

