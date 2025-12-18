Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Körperverletzung auf dem Weihnachtsmarkt

Meppen (ots)

Am Samstag, den 06.12.2025, kam es gegen 20:45 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Meppen im Bereich der dortigen Fotobox zu einer Körperverletzung. Nach bisherigem Ermittlungsstand versetzte ein bislang unbekannter Beschuldigter einer 19-jährigen Frau eine Kopfnuss und verletzte diese dadurch. Das Opfer erlitt Verletzungen infolge des Angriffs. Zur Tatzeit trug der Mann eine helle Daunenjacke, eine weiße Mütze sowie einen Rentiergeweih-Haarreif in den Farben Grün und Rot. Der Beschuldigte hielt sich nach Erkenntnissen der Polizei zumindest in Begleitung einer weiblichen und einer männlichen Person auf dem Weihnachtsmarkt auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Identität des Beschuldigten oder zum Tatgeschehen machen können, sich bei der Polizei Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell