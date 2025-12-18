PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Emlichheim - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots)

Am Montag, den 15.12.2025, kam es gegen 21:45 Uhr in der Tiefgarage "Burhook" in Emlichheim zu einem Missbrauch von Nothilfemitteln. Nach bisherigen Erkenntnissen entleerten bislang unbekannte Täter zwei dort installierte Feuerlöscher. Durch das freigesetzte Löschpulver wurden mehrere in der Tiefgarage geparkte Pkw beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu tatverdächtigen Personen geben können, sich mit der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren