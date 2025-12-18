PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Osterwald - Verkehrsunfall mit Spiegelkontakt auf der Nordhorner Straße

Osterwald (ots)

Am Mittwoch, den 17.12.2025, kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Nordhorner Straße in Osterwald. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Beteiligter mit einem Opel die Nordhorner Straße in Richtung Georgsdorf. In Höhe der Einmündung zur Straße "Zur Herrenmaat" geriet ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der die Nordhorner Straße in Richtung Nordhorn befuhr, auf die Fahrbahn des entgegenkommenden Fahrzeugs. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Opel-Fahrer aus. In der Folge kam es dennoch zu einer Berührung, wobei der unbekannte Fahrzeugführer den Opel am linken Seitenspiegel sowie an der linken Fahrzeugseite touchierte. Der bislang unbekannte Beteiligte entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

