Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Kluse - Einbruch in Wohnhaus

Kluse (ots)

Am Mittwoch, den 17.12.2025, kam es gegen 22:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße An der Bundesstraße in Kluse. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte ein bislang unbekannter Täter die verschlossene Seitentür des Wohnhauses auf. Im Inneren des Hauses wurde eine weitere verschlossene Tür gewaltsam geöffnet. Anschließend durchsuchte der Täter mehrere Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die entstandene Schadenshöhe wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

