POL-EL: Emsland - Mit Ruhe und Rücksicht durch die Vorweihnachtszeit

Die Vorfreude auf Weihnachten ist groß, die letzten Besorgungen stehen an, und vielerorts herrscht geschäftiges Treiben. Doch gerade in der Adventszeit zeigt sich immer wieder: Eile im Straßenverkehr ist kein guter Begleiter.

So wurde am 11. Dezember 2025 auf der L46 von Twist in Richtung Ringe eine Fahrerin beziehungsweise ein Fahrer gemessen, der mit 94 km/h durch eine zulässige 50-km/h-Zone unterwegs war. Wenige Tage später, am 15. Dezember 2025, fiel in Salzbergen in der Mehringerstraße ein weiteres Fahrzeug auf, das in einer 50er-Zone mit 103 km/h unterwegs war. Beide Fälle haben empfindliche Konsequenzen nach sich gezogen: ein Bußgeld in Höhe von 800 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Diese Beispiele sollen jedoch nicht den erhobenen Zeigefinger ersetzen, sondern vielmehr zum Innehalten anregen. Gerade in der oft hektischen Vorweihnachtszeit ist es wichtig, sich bewusst Zeit zu nehmen, vorausschauend zu fahren und Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmende zu nehmen. Sicherheit kommt immer vor - für sich selbst und für alle anderen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell