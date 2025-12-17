Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Laubbläser und Lebensmittel gestohlen

Lingen (ots)

In der Zeit von Montag, 15.12.2025, 13:00 Uhr, bis Dienstag, 16.12.2025, 14:30 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Sportplatzes an der Haselünner Straße in Lingen zu einem Einbruch. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu drei Vorratshütten. Darüber hinaus wurde versucht, einen dort befindlichen Container zu öffnen. Aus einer der Hütten entwendete der Täter einen Laubbläser sowie diverse Lebensmittel. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sportgeländes beobachtet haben, sich bei der Polizeidienststelle in Lingen unter Tel. 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell