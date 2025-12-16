Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Polizei sucht Zeugen nach möglichem Sexualdelikt

Emlichheim (ots)

In der Nacht zu Freitag (3. Oktober 2025) kam es im Bereich des Haselaarwegs in Emlichheim zu einem mutmaßlichen Sexualdelikt (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6142322). Nach intensiven Ermittlungen konnte ein Phantombild eines Tatverdächtigen (siehe Bild) erstellt werden. Zeugen, die Hinweise zu der abgebildeten Person geben können oder sonst sachdienlich zur Aufklärung des Falles beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

