Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Sachbeschädigung am Bauamt

Meppen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 12.12.2025, 19:00 Uhr, bis Samstag, 13.12.2025, 19:50 Uhr, kam es an der Kirchstraße in Meppen zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte auf bislang unbekannte Weise eine Fensterscheibe des Bauamtes der Stadt Meppen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell