POL-EL: Aschendorf - Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Aschendorf (ots)

Am Montag, 15.12.2025, kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Beteiligter beschädigte einen in einer Parklücke an der Straße An den Bleicherkolken abgestellten VW. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

