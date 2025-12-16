Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Zeugen nach Beschädigung eines 5er BMW gesucht
Meppen (ots)
Am Sonntag, den 14.12.2025, im Zeitraum 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr, wurde in der Straße "Am Neuen Markt" in Meppen, ein am Straßenrand geparkter 5er BMW Kombi durch unbekanntes Fahrzeug angefahren und seitlich beschädigt. Der dabei entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich nachfolgend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 05931/949-0 bei der Polizei Meppen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell