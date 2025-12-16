POL-EL: Meppen - Zeugen nach Beschädigung eines 5er BMW gesucht

Meppen (ots) - Am Montag, 15.12.2025, kam es in der Zeit von 21:49 Uhr bis 21:51 Uhr zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Apeldorner Hauptstraße in Meppen. Ein bislang unbekannter Täter betrat die Verkaufsfläche des Geschäfts und beschädigte die Frontverglasung eines Verkaufsautomaten für Tabakerzeugnisse und Vapes. Aus dem Automaten entwendete der Täter diverse Tabakprodukte. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei hat die ...

