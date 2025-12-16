PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Diebstahl eines Anhängers

Haselünne (ots)

In der Zeit von Sonntag, 14.12.2025, 22:00 Uhr, bis Montag, 15.12.2025, 04:30 Uhr, wurde in der Schubertstraße in Haselünne ein Anhänger entwendet. Der Kfz-Anhänger war im Wendekreis vor einem Einfamilienhaus abgestellt und mit einem dafür vorgesehenen Schloss gesichert. Unbekannte Täter brachen das Schloss auf und entwendeten den Anhänger. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schubertstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 07:38

    POL-EL: Dörpen - Diebstahl aus Kühlwagen

    Dörpen (ots) - In der Zeit von Sonntag, 14.12.2025, 13:00 Uhr, bis Montag, 15.12.2025, 08:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Hauptstraße in Dörpen zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem Kühlwagen. Aus dem Kühlwagen wurden diverse alkoholische Getränke entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 171 Euro. Zeugen, die im genannten ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 07:38

    POL-EL: Haselünne - Diebstahl von Starkstromkabeln von Baustellengelände

    Haselünne (ots) - In der Zeit von Freitag, 12.12.2025, 15:00 Uhr, bis Montag, 15.12.2025, 08:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Lähdener Straße in Haselünne zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das umzäunte Gelände eines Bauunternehmens und entwendeten dort acht Kabeltrommeln mit Starkstromkabeln. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 07:37

    POL-EL: Wietmarschen - E-Scooter Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Wietmarschen (ots) - Am Montag, den 15.12.2025, kam es gegen 16:45 Uhr auf dem Westring in Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Eine 18-jährige Fahrerin eines E-Scooter befuhr den Radweg des Westrings aus Richtung der Straße Schwanenborg kommend. An einem Überweg für Radfahrer und Fußgänger überquerte sie die Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren