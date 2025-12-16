Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Diebstahl eines Anhängers

Haselünne (ots)

In der Zeit von Sonntag, 14.12.2025, 22:00 Uhr, bis Montag, 15.12.2025, 04:30 Uhr, wurde in der Schubertstraße in Haselünne ein Anhänger entwendet. Der Kfz-Anhänger war im Wendekreis vor einem Einfamilienhaus abgestellt und mit einem dafür vorgesehenen Schloss gesichert. Unbekannte Täter brachen das Schloss auf und entwendeten den Anhänger. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schubertstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in zu melden.

