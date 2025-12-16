Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Diebstahl von Starkstromkabeln von Baustellengelände

Haselünne (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.12.2025, 15:00 Uhr, bis Montag, 15.12.2025, 08:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Lähdener Straße in Haselünne zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das umzäunte Gelände eines Bauunternehmens und entwendeten dort acht Kabeltrommeln mit Starkstromkabeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lähdener Straße beobachtet haben, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in zu melden.

