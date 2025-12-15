PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: B70/Haren - Schwerer Verkehrsunfall - 22-Jähriger tödlich verletzt

B70/Haren (ots)

Am Montagmorgen, den 15.12.2025, kam es gegen 09:58 Uhr auf der B70 zwischen Meppen und Emmeln zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Opel Corsa die B70 aus Richtung Meppen in Richtung Emmeln. Im Rahmen eines Überholvorgangs scherte der Fahrer nach links aus und übersah dabei zwei entgegenkommende Fahrzeuge.

Eine 59-jährige Fahrerin eines VW Tiguan konnte dem entgegenkommenden Opel noch ausweichen. Ihr Fahrzeug wurde lediglich seitlich an der Fahrerseite touchiert. Eine 49-jährige Fahrerin eines Ford Tourneo (Taxi) konnte dem Opel nicht mehr ausweichen, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß kam.

Der 22-jährige Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte verstarb er noch an der Unfallstelle. Die 59-jährige Fahrerin des VW Tiguan wurde leicht verletzt. Die 49-jährige Fahrerin des Ford Tourneo wurde schwer verletzt, ein 79-jähriger Mitfahrer im Taxi erlitt leichte Verletzungen.

Mehrere Rettungswagen, Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die B70 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 13:50 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

