POL-EL: Lingen - Wohnungseinbruch - Bargeld und Zubehör entwendet

Lingen (ots)

In der Zeit von Sonntag, den 14. Dezember 2025, 22:00 Uhr, bis Montag, den 15. Dezember 2025, 06:15 Uhr, kam es in der Biener Straße in Lingen zu einem Wohnungseinbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu einem Wohnhaus mit angrenzender Werkstatt. Im Inneren hebelten die Täter eine Zwischentür auf und öffneten anschließend gewaltsam einen Wandtresor. Aus dem Tresor sowie aus dem Wohnhaus wurden unter anderem Bargeld sowie Visiereinrichtungen entwendet. Der entstandene Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Biener Straße in Lingen beobachtet haben, sich bei der Polizei Lingen unter der Tel. 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

