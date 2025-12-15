PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Spelle (ots)

In der Zeit von Samstag, 13.12.2025, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 14.12.2025, 13:30 Uhr, kam es in Spelle zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf der Venhauser Straße einen dort geparkten schwarzen VW Golf. Der Pkw wurde an der Fahrerseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

