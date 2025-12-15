Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Lingen (ots)

Am Samstag, den 13.12.2025, kam es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:59 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Hannoveranerstraße in Lingen. Bislang unbekannte Täter versuchten, mittels bislang unbekannter Hilfsmittel die Gebäudeeingangstür eines Mehrparteienhauses zu öffnen. Dabei wurde die Eingangstür beschädigt. In das Haus gelangten die Täter nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Handlungen im Bereich der Hannoveranerstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei in Lingen unter der Tel. 0591/870 zu melden.

