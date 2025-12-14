PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lathen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Lathen (ots)

In der Zeit von Samstag, 13.12.2025, 08:20 Uhr, bis Samstag, 13.12.2025, 14:30 Uhr, kam es in Lathen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Großen Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin oder ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken mit einem Pkw einen dort abgestellten Renault. Anschließend entfernte sich die verursachende Person vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben oder Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

