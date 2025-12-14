PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brand von Mülltonnen an Mehrfamilienhaus

Lingen (ots)

Am Sonntag, 14.12.2025, gegen 02:54 Uhr, kam es am Knickweg in Lingen zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte eine bislang unbekannte Täterschaft eine von drei nebeneinanderstehenden Mülltonnen in Brand. Durch das Feuer wurden die unmittelbar angrenzende Hauswand eines Mehrfamilienhauses sowie außen angebrachte Kabel beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Knickwegs gemacht haben, sich bei der Polizei Lingen unter Tel. 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

