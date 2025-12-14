Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brand von Mülltonnen an Mehrfamilienhaus

Lingen (ots)

Am Sonntag, 14.12.2025, gegen 02:54 Uhr, kam es am Knickweg in Lingen zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte eine bislang unbekannte Täterschaft eine von drei nebeneinanderstehenden Mülltonnen in Brand. Durch das Feuer wurden die unmittelbar angrenzende Hauswand eines Mehrfamilienhauses sowie außen angebrachte Kabel beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Knickwegs gemacht haben, sich bei der Polizei Lingen unter Tel. 0591/870 zu melden.

