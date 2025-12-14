Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Fahrrad gestohlen

Haselünne (ots)

In der Nacht zu Samstag, 13.12.2025, kam es in Haselünne zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Garage. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 01:15 Uhr bis 01:30 Uhr in der Straße Am Rischenschlag. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft durch das gewaltsame Aufbrechen eines Fensters Zutritt zur Garage. Aus dem Inneren wurde ein Gravelbike im Wert von etwa 1.600 Euro entwendet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Am Rischenschlag gemacht haben, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell