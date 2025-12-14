Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Einbruch in Angelbedarfsgeschäft
Haselünne (ots)
In der Zeit von Freitag, 12.12.2025, 20:10 Uhr, bis Samstag, 13.12.2025, 08:17 Uhr, kam es in Haselünne zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Neustadtstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einem Angelbedarfsgeschäft, indem sie die Eingangstür aufgehebelten. Aus dem Geschäft wurden diverse Angelbedarfsartikel sowie die Tageseinnahmen entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.
