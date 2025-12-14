POL-EL: Haselünne - Einbruch in Angelbedarfsgeschäft

Haselünne (ots) - In der Nacht zu Samstag, 13.12.2025, kam es in Haselünne zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Garage. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 01:15 Uhr bis 01:30 Uhr in der Straße Am Rischenschlag. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft durch das gewaltsame Aufbrechen eines Fensters Zutritt zur Garage. Aus dem Inneren wurde ein Gravelbike im Wert von etwa ...

