Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Brand in Wintergarten
Papenburg (ots)
Am Sonntag, 14.12.2025, gegen 00:15 Uhr, kam es in Papenburg zu einem Brand an einem Einfamilienhaus in der Friesenstraße. Der Brand brach mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes in dem angrenzenden Wintergarten des Wohnhauses aus. Personen kamen nach derzeitigem Stand nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf etwa 75.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.
