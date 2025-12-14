PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Wietmarschen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wietmarschen (ots)

Am Sonntag, 14.12.2025, gegen 02:35 Uhr, kam es auf der Straße "Auf der Haare" im Ortsteil Lohne der Gemeinde Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem Land Rover die Straße aus Richtung Lohner Straße kommend in Fahrtrichtung Westring. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und blieb dort mit seinem Pkw stecken. In der Berme entstand Sachschaden, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

  • 14.12.2025 – 07:39

    POL-EL: Lingen - Brand von Mülltonnen an Mehrfamilienhaus

    Lingen (ots) - Am Sonntag, 14.12.2025, gegen 02:54 Uhr, kam es am Knickweg in Lingen zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte eine bislang unbekannte Täterschaft eine von drei nebeneinanderstehenden Mülltonnen in Brand. Durch das Feuer wurden die unmittelbar angrenzende Hauswand eines Mehrfamilienhauses sowie außen angebrachte Kabel beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 07:38

    POL-EL: Papenburg - Brand in Wintergarten

    Papenburg (ots) - Am Sonntag, 14.12.2025, gegen 00:15 Uhr, kam es in Papenburg zu einem Brand an einem Einfamilienhaus in der Friesenstraße. Der Brand brach mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes in dem angrenzenden Wintergarten des Wohnhauses aus. Personen kamen nach derzeitigem Stand nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf etwa 75.000 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 07:37

    POL-EL: Haselünne - Einbruch in Angelbedarfsgeschäft

    Haselünne (ots) - In der Zeit von Freitag, 12.12.2025, 20:10 Uhr, bis Samstag, 13.12.2025, 08:17 Uhr, kam es in Haselünne zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Neustadtstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einem Angelbedarfsgeschäft, indem sie die Eingangstür aufgehebelten. Aus dem Geschäft wurden diverse Angelbedarfsartikel sowie die ...

    mehr
