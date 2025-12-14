Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wietmarschen (ots)

Am Sonntag, 14.12.2025, gegen 02:35 Uhr, kam es auf der Straße "Auf der Haare" im Ortsteil Lohne der Gemeinde Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem Land Rover die Straße aus Richtung Lohner Straße kommend in Fahrtrichtung Westring. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und blieb dort mit seinem Pkw stecken. In der Berme entstand Sachschaden, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

