Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Kneipe - Bargeld entwendet

Meppen (ots)

In der Zeit von Sonntag, den 14.12.2025, 04:15 Uhr, bis Sonntag, den 14.12.2025, 12:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Bar in der Kirchstraße in Meppen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt. Anschließend begab sich der Täter zielgerichtet in den Tresenbereich und entwendete Bargeld aus der dortigen Kasse. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 513 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kirchstraße gemacht haben, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

