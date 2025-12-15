Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Diebstahl aus Crêpe-Stand

Meppen (ots)

In der Nacht zu Sonntag, den 14.12.2025, kam es in der Zeit von 02:56 Uhr bis 02:58 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Crêpe-Stand auf dem Weihnachtsmarkt in der Straße "Zum Stadtgraben" in Meppen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Verkaufsstand und entwendete eine Vielzahl von Nahrungsmitteln. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 35 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Weihnachtsmarktes gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell