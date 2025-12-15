Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin - Zeugen gesucht

Dörpen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag, den 21. November, gegen 13:30 Uhr in Dörpen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.

Eine 15-jährige Radfahrerin befuhr die Lessingstraße aus Richtung der Straße Hoher Esch kommend in Fahrtrichtung Kleiststraße. Zeitgleich war ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf der Lessingstraße aus Richtung Schillerstraße in Fahrtrichtung Hoher Esch unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Kleiststraße bog die Jugendliche nach links ab, ohne den entgegenkommenden Pkw passieren zu lassen. In der Folge kam es zur Kollision.

Der Pkw-Fahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlergehen der 15-Jährigen. Da zunächst weder Verletzungen noch Sachschäden festgestellt wurden, tauschten die Beteiligten keine Personalien aus. Die Polizei bittet nun den beteiligten Pkw-Fahrer sowie mögliche Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961-9260 zu melden.

