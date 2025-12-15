PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung an Pkw

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Samstag, den 13.12.2025, 23:30 Uhr, bis Sonntag, den 14.12.2025, 16:00 Uhr, kam es in der Mittelstraße in Nordhorn zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Eine bislang unbekannte Täterschaft zerstörte auf bislang ungeklärte Weise die hintere linke Fensterscheibe eines dort abgestellten Pkw der Marke Opel. Zudem wurde die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Mittelstraße gemacht haben, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

