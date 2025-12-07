Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Auto landet auf den Gleisen am Bahnübergang Bergstraße. Feuerwehr hebt festgefahrenen Volkswagen mit Hebekissen aus dem Gleisbett

Weinheim (ots)

Am Freitagabend bot sich an der Bergstraße in Weinheim ein ungewöhnliches Bild und für einen Stunde den Bahnverkehr stilllegte. Eine Fahrerin eines Volkswagen wollte rechts in die Nibelungenstraße abbiegen. In der Dunkelheit und durch den Verlauf des Bahnübergangs orientierte sie sich jedoch falsch. Sie bog nicht über die reguläre Fahrspur auf die Nibelungenstraße ab, sondern direkt auf dem Bahnübergang. Nach wenigen Metern setzte der Wagen durch den deutlichen Höhenunterschied auf und kam mitten auf den Gleisen zum Stillstand. Das Fahrzeug setzte auf. Ein eigenes Zurückfahren war unmöglich. Die Fahrerin blieb ruhig und der Notruf wurde abgesetzt. Die Polizei Weinheim traf als erste ein, sicherte die Einsatzstelle und veranlasste die sofortige Sperrung der Bahnlinie, damit kein Zug in die Unfallstelle hineinfahren konnte. Schon kurz darauf forderten die Polizeibeamten die Feuerwehr nach, da ohne technische Unterstützung keine sichere Bergung möglich war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr leuchteten die Unfallstele großflächig aus. Mit Hebekissen und Unterbaumaterial schufen sie Stück für Stück neuen Halt unter dem VW. Zentimeterweise hob die Löschgruppe das festgefahrene Fahrzeug an, stabilisierte es mit Unterbaumaterial und stellte so wieder genügend Bodenfreiheit her, um den Wagen schonend aus dem Gleisbereich zu bewegen. Präzise wurde die Hebekissen eingesetzt, um das das Fahrzeug sicher anzuheben. Rund eine Stunde war die Bahnstrecke gesperrt. Nachdem der Volkswagen von den Schienen entfernt worden war, gab die Polizei Weinheim über die Deutsche Bahn die Strecke wieder frei. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Insassen der Bahn mussten im Zug warten, bis die Strecke wieder freigegeben war und konnten im Anschluss ihre Fahrt zum Weinheimer Bahnhof fortsetzen.

Anlässlich des Unfalls gibt die Feuerwehr Weinheim Tipps zu solchen Situationen. Bei einem Unfall auf einem Bahnübergang oder den Gleisen gilt. Ruhe bewahren, sich und andere sofort in Sicherheit bringen, den Notruf 112 wählen und den genauen Standort melden ohne sich selbst zu gefährden! Falls das Fahrzeug blockiert ist, es sofort verlassen, auch wenn Schranken oben sind, und sich vom Übergang entfernen; bei Nicht-Gefahr durch einen Zug versuchen, das Auto wegzuschieben.

Wenn das Fahrzeug auf den Gleisen blockiert ist:

-> Sofort das Fahrzeug verlassen: Bringen Sie sich und alle Mitfahrer umgehend in Sicherheit, auch wenn Schranken oben sind oder kein Zug zu sehen ist.

-> Notruf 112 wählen: Informieren Sie Feuerwehr und Rettungsdienst über den genauen Standort (z.B. über Handy-Standortdaten).

-> Gleise freimachen (wenn sicher): Ist kein Zug in Sicht, versuchen Sie mit Helfern, das Auto wegzuschieben.

-> Fahrzeug zurücklassen: Lassen Sie das Fahrzeug stehen, wenn ein Zug naht, da es für den Zug keine Gefahr darstellt.

Wenn Sie einen Unfall beobachten oder ein Fahrzeug sehen:

-> Nicht selbst eingreifen. Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug selbst zu bergen oder zu schieben, wenn Gefahr droht.

-> Notruf 112 wählen. Melden Sie den Unfall mit genauer Ortsangabe, damit die Leitstelle eine Streckensperrung veranlassen kann.

Vorbeugung am Bahnübergang:

-> Bremsbereit sein. Fahren Sie langsam, achten Sie auf Schilder (Andreaskreuz), und reduzieren Sie die Musik.

-> Warten. Bleiben Sie bei geschlossenen Schranken oder rotem Licht unbedingt stehen, auch wenn es stockt.

-> Sicht prüfen: Auch nach dem Passieren eines Zuges warten, bis die Sicht frei ist, da ein zweiter Zug folgen könnte.

-> Nicht überholen oder wenden. Das Überholen ist 240 Meter vor dem Übergang verboten, Wenden ist tabu.

-> Schranken durchbrechen. Wenn Sie eingeschlossen sind, brechen Sie die Schranke durch.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell